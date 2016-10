Frisse nieuwe Micra

Micra Gen5

De markt wordt overspoeld met nieuwe suv’s in alle soorten en maten, maar onderschat het segment van de compacte gezinsauto’s of ruime stadsauto’s niet. In Parijs staan momenteel ook die in de schijnwerpers. Binnenkort verschijnen er drie frisse nieuwkomers in het populairste segment van Europa: de Kia Rio, de Citroën C3 en Nissan Micra. De eerste twee lieten we al zien, de Micra is helemaal nieuw. Het wat suffige wagentje van nu is getransformeerd tot een serieuze hatchback met een bijna...