Nieuwe Polo onderweg

Wilco Blok

Opnieuw groeit de Volkswagen Polo, nu naar 4,10 meter. Daardoor zal het model meer binnenruimte hebben en de sterke concurrentie van een eveneens fonkelnieuwe Ford Fiesta en de populaire Peugeot 208 weerstand kunnen bieden. De nieuwe Polo laat zich dit jaar nog niet zien. Het debuut van de opvolger staat gepland voor de Autosalon van Genève, in maart 2017. Reken er maar op dat de eerste plaatjes pas in februari de wereld worden ingestuurd. In augustus zullen de eerste exemplaren bij...