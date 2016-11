Lexus de ruimte in

Automerk Lexus is een creatieve samenwerking aangegaan met filmstudio EuropaCorp. Het eerste resultaat is vanaf juli 2017 in de bioscopen te zien. Dan draait hier de langverwachte sciencefictionfilm ’Valerian - and the city of a thousand planets’ met een indrukwekkende sterrencast. Lexus is verantwoordelijk voor de ’Skyjet’ in de film, een futuristisch eenpersoons ruimtevoertuig dat tijdens achtervolgingen door het heelal wordt ingezet. De toekomstige ruimtejet (de film speelt zich over 700 jaar af) is tot stand gekomen in samenwerking met het...