Wat brengt autojaar 2017?

Foto Honda De nieuwe Civic wordt fors groter en komt er als hatchback (foto) en sedan.

De introductiekalender zal de komende tijd nog niet bol staan van de elektro-auto’s, want die hausse wordt pas in 2019 verwacht. Dit jaar staat er slechts één puur elektrisch aangedreven auto gepland. De markt blijft om normale auto’s vragen. Dit zijn de belangrijkste nieuwkomers.

Alfa Romeo is net klaar met de lancering van de Giulia of het volgende model dient zich aan: de Stelvio, waar het merk hoge verwachtingen van heeft. De 4,68 meter lange 5-zitter is de grootste van de drie...