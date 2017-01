VW haalt Volvo in op Zweedse markt

Na 54 jaar is er een eind gekomen aan de suprematie van Volvo op de eigen Zweedse markt als het gaat om de best verkopende auto in het land. Het was namelijk de Volkswagen Golf die vorig jaar het populairst was, en niet de Volvo V90. Dat blijkt uit cijfers van de Zweedse autobranchevereniging Bil Sweden. Van de ruim 370.000 verkochte auto's, was 5,9 procent een Duitse Golf. De laatste keer dat een auto van een ander merk de Zweedse lijst...