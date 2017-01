Bristol weer alive and kicking

Leuk om te zien dat oude namen uit een ver autoverleden terugkeren in deze moderne tijd. Veel pogingen blijven bij een poging, maar er zijn ook succesvolle wederopstandingen. Een van de laatste ’teruggekeerden’ heet Bristol.

Nu is Bristol nooit echt weggeweest. We kennen het Britse merk uit de jaren ’50 en ’60 maar daarna is het eigenlijk altijd actief gebleven. Pas in 2011 gingen ze ten onder, maar werden vrij snel daarna overgenomen en weer tot leven gewekt. Met een aansprekende speedster,...