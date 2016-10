Bewakingsbeelden Drakensteyn op Dumpert [video]

LAGE VUURSCHE - Op Dumpert zijn dinsdag bewakingsbeelden verschenen van Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, de woning van prinses Beatrix.

Door Henk Runhaar - 11-10-2016, 15:01 (Update 11-10-2016, 15:30)

Het filmpje is ’ik haal het paaltje wel even weg’ gedoopt en laat zien hoe een marechaussee de mist in gaat bij de poort van Drakensteyn. Een bezoeker wil het terrein op.

De marechausse duwt de twee paaltjes die een vrije doortocht voorkomen de grond in. Maar het tweede paaltje komt achter zijn rug spontaan weer omhoog. De automobilist heeft niets in de gaten en klapt vol op het obstakel.

Overduidelijk is dat de beelden afkomstig zijn van een bewakingscamera op het terrein van Drakensteyn. De Rijksvoorlichtingsdienst kon dinsdagmiddag nog niet reageren.

(App-gebruikers zien een video hier)

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!