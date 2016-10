Grootste Lego-schip ter wereld in IJmuiden [video]

IJMUIDEN - Nieuwsgierige kinderen knipperden dinsdagmiddag even met de ogen.

Lego kinderachtig? Niet als het bouwwerk een schip van 12 meter lang, 1.67 meter breed en 2.72 meter hoog is. Zo’n 7.000 medewerkers van scheepsvaartbedrijf DFDS Seaways werkten 900 uur op verschillende locaties aan het schip van 2.360 kilo. Het is het grootste Lego-schip ter wereld. Er zijn plannen om het kunststukje van 1.015.000 stenen naar Nederland te halen.

Voor de DFDS Cruiseterminal in IJmuiden stond een trailer met het grootste Lego-schip ter wereld: de Jubilee Seaways.

De Deense rederij DFDS bestaat 150 jaar en viert dat onder andere met een Nederlandse tour van het door het personeel gebouwd speelgoedschip.

Het schip maakt een toer door Nederland.

Vanuit IJmuiden gaat het onder andere naar het Sophia Kinderziekenhuis, De Wilge in Hilversum en De Golfbreker in Koog aan de Zaan, om over twaalf dagen op de Lego World Jaarbeurs in Utrecht te eindigen.