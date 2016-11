Jörgen Raymann neemt Suriprofs over van Menzo [video]

AMSTERDAM - Op de plek waar ze hun grootste feestjes vierden, het Olympisch Stadion, haalden de Suriprofs woensdagavond herinneringen op. Ze deden dat bij de presentatie van het boek ‘Suriprofs, van benefiet tot project’.

Door Theo Brinkman - 9-11-2016, 21:47 (Update 9-11-2016, 22:35)

Tegelijkertijd keken ze vooruit. Want de laatste jaren is het moeilijker geworden de jaarlijkse wedstrijd te organiseren. ,,Het lijkt wel of de huidige Surinaamse spelers minder commitment hebben dan wij vroeger’’, zegt Edgar Davids, een van prominente gasten op de boekpresentatie.

Bijna 1,8 miljoen

Een groot project is het door de jaren heen geworden, de Suriprofs. Bijna 1,8 miljoen euro voetbalden ze bij elkaar voor goede doelen in Suriname. ,,Een geweldig bedrag. In Suriname is op veel terreinen ondersteuning nodig en het is mooi dat wij die steun kunnen geven’’, zegt Stanley Menzo.

Menzo was voorzitter van de stichting Suriprofs vanaf de oprichting in het jaar 2000. Woensdag droeg hij de voorzittershamer over aan cabaretier en tv-presentator Jörgen Raymann. Die presenteerde zich met een grap. ,,Ja, u zult wel denken 'heeft die Raymann iets met voetbal dan?', maar wat maakt dat uit, Donald Trump is vandaag ook president van Amerika geworden, dus...''

Ook Raymann onderstreepte de waarde van de stichting. ,,Suriprofs is een instituut. Het is een van de belangrijkste instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname. En wat mij betreft gaan we de activiteiten van de Suriprofs de komende jaren uitbreiden. Niet meer alleen voetbal, maar ook bijvoorbeeld een gala of een muziekfestival’’, zegt Raymann. Hij zou graag zien dat er ook op andere terreinen rolmodellen komen voor de Surinaamse jongeren van nu. ,,Dus niet alleen voetballers en rappers, maar ook wetenschappers. Die zijn er genoeg.’’

Benefietwedstrijd

Maar het draait bij de Suriprofs natuurlijk om voetbal, dat wel. Het begon in 1997 met een benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor een renovatie van het André Kamperveenstadion in Paramaribo. Een elftal Surinaamse profs speelde in de Galgenwaard tegen een All Star Team van eredivisiespelers. Het was een eenmalige actie, maar het enthousiasme was zo groot dat besloten werd er een vervolg aan te geven. In 2000 werd daarom de stichting Suriprofs opgericht. Sindsdien speelden de Suriprofs (bijna) elk jaar een wedstrijd. De opbrengst gaat naar goede doelen in Suriname.

Vooral de duels in het Olympisch Stadion – soms werd uitgeweken naar de Arena of naar het stadion van Sparta – groeiden vaak uit tot een feest. ,,Een soort mini-Kwakoe’’, zegt Raymann, refererend aan het jaarlijkse festival in de Bijlmer. Het woord ‘fatu’ klonk dan ook vaak, deze avond. ,,’Fatu’ staat voor een super positief gevoel. Dat is er altijd tijdens de evenementen van de Suriprofs. En vanuit die gezelligheid en ongedwongenheid hebben we heel veel gecreëerd’’, zegt Menzo.

Clubs

Het was niet altijd gemakkelijk om op te draven, zegt Edgar Davids. ,,De clubs staan niet te springen om spelers vrij te geven. Maar ik voelde me altijd wel een soort van verplicht om mee te doen. Voor de achterban. Om er een feest van te maken. En niet alleen een Surinaams feest, hè. Ook met andere nieuwe Nederlanders, zoals Turken en Marokkanen. Het lijkt erop dat de Surinaamse spelers van nu minder het gevoel hebben dat ze erbij moeten zijn als de Suriprofs spelen. Maar het kan ook zijn dat de clubs tegenwoordig moeilijker doen dan vroeger’’, aldus Davids, die samen met Winston Bogarde en Aron Winter de eerste exemplaren van het boek in ontvangst nam.

,,We gaan kijken hoe we de Suriprofs 2.0 kunnen gaan vormgeven. Misschien moeten we een combinatieteam maken van de oudere spelers en jongens van nu. Want hoe dan ook moet het werk van de Suriprofs doorgaan’’, aldus Raymann.