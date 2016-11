Boerenland in de Noordkop opent zich

Het nieuwe wandelnetwerk in de Noordkop gaat 580 kilometer wandelplezier opleveren, verdeeld over 115 ommetjes in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.

De eerste 180 kilometer is nu gemarkeerd. De route van vandaag is negentien kilometer lang en volgt voor een flink deel het nieuwe netwerk. Maak kennis met levendige dorpen, afwisselend platteland, een dijk van een monument.

Proef elke stap van de rijke historie van een onverwoestbaar plattelandsgebied. En bewonder eeuwenoude poldermolens én – de trots van Noord-Holland – de vele stolpboerderijen. Stolpen die stuk voor stuk van elkaar verschillen, met als blijvende overeenkomst de iconische vorm van een piramide.

Half miljoen

Het wandelnetwerk zal bestaan uit gloednieuwe wandelpaden en bestaande routes die aan elkaar zijn geknoopt. Met een budget van 460.000 euro legt organisatie Recreatie Noord-Holland de rode loper uit in de Noordkop. De pot met geld komt van de provincie en de drie gemeenten.

Voldoende opgewarmd, tijd om te starten. Dat doen we in Tuitjenhorn bij café De Ruif. Een kort stukje in westelijke richting. De Oostwal leidt naar het terpdorp Warmenhuizen. Snuif op De Fuik de sfeer van toen, de tijd van de boeren. Koeien zijn nauwelijks meer te zien, maar de agrarische grandeur blijft aanwezig.

Boerenlandpaden

Via Veilingweg en Kerkweg wordt het eerste boerenlandpad van onze wandeling bereikt. Het wandelnetwerk voert over veel paden door boerenland. De meeste zijn nieuw als wandelroute.

Bij de Selschardijk richting Eenigenburg volgen we het boerenlandpad naar het westen. Op de Surmerhuizerweg hebben we weer verharde grond onder de voeten. Via Kerkweg en Burchtweg koersen we rechtstreeks aan op een doorzichtige uitkijktoren, gezet in 2011. Het stalen bouwwerk markeert de plek waar in 1375 een dwangburcht wegspoelde bij een dijkbreuk. Een deel van de fundering is opgemetseld.

Neem de tijd om na 84 treden bovenin de grillige lijnen in het landschap te volgen. En ga in gedachten naar het eind van de dertiende eeuw toen graaf Floris V deze burcht - nu bekend als ’t Huys te Nuwendore - bouwde om de eigenwijze West-Friezen onder de duim te krijgen.

Monument

Op naar de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk, sinds 1983 provinciaal monument. Even naar het noorden en duik daarna het ’nieuwe’ land van de Zijpe (ingepolderd in 1597) in. Molen F, een van de tien overgebleven Zijper molens, komt steeds dichterbij. Rechts de Grote Sloot op, brug over en terug, voor de molen het volgende boerenlandpad. Daarna asfalt: Ruigeweg, Burgerweg, Grote Sloot.

Na de molen ZG (Zijper polderafdelingen hebben letters) en het Kramerbruggetje vlak voor het adres Grote Sloot 134 (landgoed Boschlust) weer een boerenlandpad op. Terug op de Westfriese Omringdijk doemt de volgende Noordkopjuweel op: twee Burgerwielen. Deze lieflijke dijkmeertjes herinneren aan verafschuwde dijkdoorbraken. Op de Selschardijk laten we de Omringdijk – die plaatselijk eigen benamingen heeft – achter.

Rentenierswoningen

De Selschardijk brengt ons naar de Dorpsstraat in Tuitjenhorn. Herken je op dit laatste traject alle vroegere rentenierswoningen en daglonershuisjes? Op het eind van de Dorpsstraat zijn we terug bij café De Ruif.