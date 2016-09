Leidsch Dagblad

Wandelen in Zoetermeer

Wie leuk en verantwoord wil wandelen in maar ook (ver) buiten Zoetermeer, is bij Sportief Wandelgroep Zoetermeer (SWZ) helemaal aan het juiste adres.

Door Redactie - 15-9-2016, 13:52 (Update 15-9-2016, 13:52)

Wanneer u regelmatig buiten recreëert dan kunnen de in frisgroene outfits gestoken wandelaars van Sportief Wandelgroep Zoetermeer SWZ u niet ontgaan. Vier keer per week wordt er door SWZ getraind.

Geen vereniging

Sportief Wandelgroep Zoetermeer is een particulier initiatief. Deelnemers aan de trainingen hoeven daarom geen lid te worden van een vereniging of een Sportbond. Per training betalen zij een vergoeding van € 1,-.



Don Braad geeft leiding aan de vereniging en is er KNAU-gediplomeerd hoofdtrainer. Het team van trainers bestaat verder uit drie gediplomeerde trainers en twaalf gediplomeerde wandelbegeleiders.



In de folder van SWZ worden potentiële deelnemers aan de trainingen enthousiast gemaakt met de tekst: 'Eindelijk tijd om te bewegen? Altijd al eens willen wandelen? Of gewoon eens proberen? Gezellig in een groep? Of de Vierdaagse eens willenwandelen? Kom dan eens vrijblijvend meedoen. Leuk en verantwoord wandelen onder begeleiding van een gediplomeerd hardloop- en sportief wandeltrainer. Alle niveaus zijn van harte welkom!' staat erin te lezen.

Vrijheid en blijheid

Don Braad: 'Bij SWZ is iedereen van 11 tot 100+ welkom. Ons motto is vrijheid en blijheid. Enige basisconditie is meegenomen maar niet vereist. Iedere deelnemer aan de trainingen aanvaardt door ondertekening van het intakeformulier dat op eigen risico wordt deelgenomen. In geval van schade vrijwaart de deelnemer de organisator van elke vorm van aansprakelijkheid en verklaart hij of zij akkoord te gaan met de structuur en regels van de SWZ.'



In een eerdere editie van deze krant las u dat SWZ bij de 100ste Vierdaagse met 206 wandelaars startte en met 197 wandelaars over de finish kwam. Een geweldige prestatie.

Vierdaagse

Don: 'Wij willen leuk en verantwoord wandelen. Ons doel is om op een gezellige en sociale wijze te trainen en (eventueel) het succesvol uitlopen van de Vierdaagse van Nijmegen. Daarom ook worden ter voorbereiding op de Vierdaagse diverse lange tochten georganiseerd.'



SWZ is voor iedereen. Dus, wanneer u bijvoorbeeld sportieve wandelingen wilt maken of goede voornemens heeft dan bent u zeker welkom.