Wandelroute Santpoort: Buurten bij Brederodes (8 km)

De Ruïne van Brederode. Bekijk Fotoserie

Noord-Holland heeft niet alleen prachtige oude steden als Hoorn, Amsterdam, Alkmaar en Haarlem, maar ook fraaie villadorpen als Laren, Bloemendaal, Bergen en Santpoort. Daar begonnen we een ommetje, dat start en eindigt bij station Santpoort-Zuid.

Door Joop Duijs - 15-11-2016, 9:01 (Update 15-11-2016, 9:01)

Dat doen we helemaal in stijl met de Brederoderoute, want dit jaar wordt het Brederodejaar gevierd in Velsen, Heerhugowaard en Vianen door middel van allerlei culturele festiviteiten. Ze zijn een beetje vergeten, maar vanaf de vroege middeleeuwen speelde de adellijke familie Brederode eeuwenlang een zeer invloedrijke rol...