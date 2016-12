Wandelroute Naardermeer: Een ijsvogeltje of twee (6,5 km)

NAARDERMEER - Het Laarzenpad door het moerasbos in het Naardermeer is over een afstand van 6,5 kilometer voorzien van vlonders. Vrijwilligers Hans Wagner en Henk Schipper klaarden onlangs de klus. Ze deden er tien jaar over. Tijd om een kijkje te nemen.

Door Els Blom - 31-12-2016, 7:07 (Update 31-12-2016, 7:07)

We starten de wandeling bij de brug over de Karnemelksloot. Die gaan we over, slaan linksaf en dan rechts het hek door van Natuurmonumenten. De grond is bevroren en lekker hard onder onze voeten.

Even over die gekke naam: Karnemelksloot. Die...