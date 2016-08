Leidsch Dagblad

Extra water voor Gooise Heideloop

LAREN - De organisatoren van de Gooise Heideloop die zondag plaatsvindt, gaan zorgen voor extra water bij de stempelposten.

Door Internetredactie - 26-8-2016, 12:48 (Update 26-8-2016, 12:48)

De verwachting is dat het zondag ook nog warm zal zijn. ,,We willen benadrukken dat Gooise Heideloop geen wedstrijd is. Iedereen kan in zijn eigen tempo meedoen: wandelaars, nordic walkers en hardlopers'', aldus GNR-woordvoerder Jaap Vlaanderen.

De Heideloop in het Goois Natuurreservaat is georganiseerd door de Gooise atletiekverenigingen GAC (Hilversum), Zuidwal (Huizen) en Tempo (Bussum) in samenwerking met het Goois Natuurreservaat. Er zijn drie routes uitgezet over de Zuider-, Wester- en Bussumerheide: 2,5 km, 5 km en 10 km. Start en finish: parkeerplaats bij het Sint Janskerkhof, naast het Geologisch Museum Hofland en tegenover La Place Laren. Kleedruimtes en toiletten zijn aanwezig.

Er wordt nadrukkelijk aangeraden om lopend of op de fiets te komen. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Inschrijven kan nog via www.inschrijven.nl (deelname kost 3 euro voor kinderen t/m 12 jaar en 5 euro voor overige deelnemers). Inschrijven aan de start (iets duurder) vanaf 9.00. De opbrengst van de loop komt ten goede aan het opknappen van de Tafelberg, het hoogste (natuurlijke) uitzichtpunt van het Gooi.