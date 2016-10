Leidsch Dagblad

Verlicht door de straten in Huisduinen

Foto Peter van Aalst Eerste editie van de Lichtjessloop.

HUISDUINEN - De tweede editie van de Lichtjesloop is vrijdagavond 25 november. De start is exact om 18.11 uur.

De Lichtjesloop is een wandeltocht, die door de deelnemers zelf verlicht wordt. De route van 11 kilometer is voor velen een afstand die goed te doen is. De deelnemers worden uitgedaagd om zelf zo leuk mogelijk verlicht te wandelen. De meest origineel verlichte deelnemer wint een prijs. De route is afwisselend in de omgeving van Den Helder. Er kan gestart worden om exact 18.11 uur en de deelnemers hebben tot 23.11 uur de tijd om de finish weer te halen. De start en de finish zijn bij het Dorpshuis.

De kosten bedragen 7 euro voor een aardigheidje, onderweg een gezonde versnapering en een drankje bij de finish. De finish wordt muzikaal opgeluisterd door de Knorhanen. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via www.sportservicedenhelder.nl Vragen: Marianne of Lydia via 0223-684726 of mail info@sportservicedenhelder.nl" title="" target="_blank">info@sportservicedenhelder.nl