Leidsch Dagblad

Culinaire wandelingen Haarlem

HAARLEM - Wandel mee en beleef Haarlem op culinair gebied.

Dat kan met Haarlem Food Tours. De tocht door Haarlem gaat langs acht locaties waar iets gegeten en gedronken wordt. Met een groepsgrootte van maximaal tien personen (bestaand groepje of op open inschrijving) zijn mensen 3,5 uur onderweg en zijn na afloop van de wandeling culinair en cultureel een stuk wijzer in Haarlem.

De tochtje zijn elke donderdag, vrijdag en zaterdag. Op deze manier krijgt iedereen de kans om Haarlem te leren kennen op een hele smakelijke manier.

Kindertocht

Speciaal voor kinderen is er op zondag 6 november een Kids Tour. Aan de hand van een speurtocht komen zij op vier verschillende lokaties waar ze iets eten of drinken. Ze zijn dan twee uur lekker aan het smullen, raadsels aan het oplossen en vragen aan het beantwoorden. Deze culinaire wandeling is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Kijk voor meer informatie op: www.haarlemfoodtours.nl .