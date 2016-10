Leidsch Dagblad

Muzikale herfstwandeling op Landgoed Calorama Noordwijk

Foto: pr. Landgoed Calorama.

NOORDWIJK - Ter gelegenheid van de KunstKlank voorstellingen De Geheime Tuin was het adellijke landgoed Calorama deze zomer voor het eerst sinds lange tijd weer even open. Een overweldigend aantal belangstellenden genoot er van muziek, dans, kunst en (kinder-)theater in een uitzonderlijk decor. Voor wie dit heeft gemist organiseren KunstKlank en de Stichting Calorama zondag 13 november Buiten in Binnen.

Buiten in Binnen is een rondleiding omlijst door muziek en vol van historische en anekdotische verhalen over het landgoed.

De tuinen, het huis en de bewoners en over het 'martelveld' waar in 856 CE de Schotse missionaris Jeroen door Vikingen om het leven zou zijn gebracht.

De wandeling voert de deelnemers in ongeveer anderhalf uur over het landgoed, waarbij op drie plekken in woord en muziek wordt stilgestaan bij de geschiedenis en schoonheid van één van de voor velen meest mysterieuze delen van Noordwijk.

Toegangsbewijzen kosten 15 euro, inclusief soep na afloop en zijn verkrijgbaar bij van der Meer/Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Er is een ochtend- en middageditie en het aantal tickets is beperkt.

Bezoekers van de afgelaste voorstelling die niet in de gelegenheid waren om de extra voorstelling bij te wonen hebben vrij toegang. Graag wel voor 1 november, onder vermelding van naam en aantal personen, even aanmelden via info@kunstklank.nl. De wandelingen zijn om 11.00 en 14.00 uur.