Leidsch Dagblad

Schap wandelt op de Omringdijk

MEDEMBLIK - De dijkbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorden kan nog wandelaars gebruiken die mee willen op een speciale dijkwandeling, zondag 30 oktober.

Door onze verslaggever - 27-10-2016, 9:51 (Update 27-10-2016, 9:51)

Liefhebbers kunnen dan mee met het schap, waarbij tekst en uitleg over het beheer en de rol van in dit geval de Omringdijk wordt gegeven. Juist die rol, in een provincie waarvan 90 procent onder zeeniveau ligt, weegt zwaar. Om die reden is het schap ook begonnen met een campagne rond de waterveiligheid.

De speciale dijkwandeling is zondagmiddag om 13.30 uur bij het Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk, met aansluitend bezoek aan het museum. Opgeven kan nog tot en met vandaag via de website, www.veiligschoonvoldoende.nl