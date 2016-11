Leidsch Dagblad

Werken door wandelen in Hillegom

HILLEGOM - De Facebookgroep Wandelen naar Werk organiseert steeds meer activiteiten. Zo staat er 10 november een wandeling door de duinen op het programma. Lekker de natuur in met mensen die op zoek zijn naar (ander) werk.

Wat begon als facebookgroep Wandelen naar Werk, blijkt steeds meer een professionele organisatie te worden. Veel van de activiteiten vinden plaats in de vrije natuur. Natuurlijk is het altijd gezond om te bewegen, maar het is ook de bedoeling dat de activiteiten de deelnemers op weg helpen naar een droombaan. Initiatiefnemer Marieke Smit: ,,De kracht van de groep is dat de leden met elkaar een berg aan informatie hebben. De leden zijn bereid die informatie met elkaar te delen, elkaar te helpen, te coachen. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers door middel van oefeningen andere inzichten krijgen over de eigen competenties en mogelijkheden”.

Wie mee wil wandelen, kan zich 10 november om 9.30 uur melden bij de kaartautomaat van de Waterleidingduinen bij restaurant Pannenland. Voor de wandeling wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd, exclusief toegang tot de duinen. Er wordt ongeveer 5 kilometer gewandeld.