Leidsch Dagblad

NSL biedt wandelingen

NOORDWIJKERHOUT - Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL) is gestart met een serie winterwandelingen, die op dinsdag en donderdag vanaf 13.30 uur en op zaterdag en zondag vanaf 9.00 uur plaatsvinden.

De start is op de parkeerplaats bij de Duindamseslag. Onder begeleiding van gekwalificeerde wandeltrainers wordt circa anderhalf uur gelopen in het duingebied en langs het strand. Een extra wandeling, onder leiding van Louis Peters, begint in het dorp. Belangstellenden kunnen vier keer gratis meewandelen.

Meer informatie, waaronder over de kosten van het lidmaatschap, is verkrijgbaar via 19louispeters@gmail.com" title="" target="_blank">19louispeters@gmail.com en staat op www.av-nsl.nl.