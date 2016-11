Leidsch Dagblad

Wandeling Bos van Wijckerslooth

OEGSTGEEST - Het Milieu Educatiecentrum Oegstgeest houdt op zondagochtend 13 november een publiekswandeling door het Bos van Wijckerslooth.

De start van de wandeling is om 10.00 uur bij de ingang van het Bos van Wijckerslooth aan de Louise de Colignylaan (bij Jottem)’. Het traject is toegankelijk voor rolstoelen.

Tijdens deze wandeling kunnen mooie plekjes ontdekt worden. Leidraad bij de wandeling is het boek van Margreet Wesseling ‘Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest, biografie van een bos’ dat ongeveer twee jaar geleden is verschenen. De begeleider van de wandeling zal vertellen over de natuur in het bos en de cultuurhistorie van het gebied.

Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel prettig. Dit kan per email: info@mecoegstgeest.nl.

Zie ook www.mecoegstgeest.nl