Leidsch Dagblad

Wekelijks wandelen in Katwijk

KATWIJK - Alweer een jaar geleden startte AV Rijnsoever samen met Welzijnskwartier een wandelgroep op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur specifiek voor 55-plussers.

Onder begeleidng van wandeltrainer Wilma Ouwehand, gaat de groep iedere week de wijk in, en bij wat natter weer doen ze allerlei oefeningen in de kantine, maar een flinke wandeling maken is hoofdzaak. Voor de wandelactiviteit kan men zich melden op vrijdagmorgen. Betalen kan per keer.

Voor meer informatie of om zelf in de sportvereniging een seniorenactiviteit op te zetten: 071-4033323 of via saskiakoster@welzijnskwartier.nl.