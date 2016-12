Leidsch Dagblad

Frisse neus tijdens winterwandelingen

Archieffoto Erna Faust Wandelen in de Schoorlse Duinen kan natuurlijk overdag, maar ook tijdens de tocht met de Nachtwaker of lichtjeswandeling.

WESTERLAND - De feestdagen staan voor de deur. Met niet alleen feestelijke diners, borrels en allerlei andere lekkernijen, maar ook winterse wandelingen in onder andere Westerland, Schoorl of Den Helder.

Door Kirsten Koks - 23-12-2016, 8:28 (Update 23-12-2016, 8:29)

Denk aan een ritje naar bijvoorbeeld het Pettemer, Dijkgat- of Robbenoordbos voor een fijne wandeling. Wie liever de zilte zeelucht opsnuift, kan een bezoekje brengen aan een van de kustplaatsen voor een stukje over het strand.

In de Schoorlse Duinen start er vanavond om half acht vanaf het Buitencentrum aan de Oorsprongweg 1 te Schoorl een ontdekkingstocht met de Nachtwaker. Deelnemers beklimmen tevens het hoogste duin van Nederland. Deelname kost zeven euro vijftig. Woensdagavond 28 december vanaf zes uur kunnen kinderen tot tien jaar er een lampion knutselen voor de lichtjeswandeling. Vanaf half zeven gaat die van start, er is een verlichte route uitgezet en de midwinterhoornblazers laten van zich horen. Ieder kwartier vertrekt er een groep van maximaal vijfentwintig personen. Aanmelden voor deze activiteiten in de Schoorlse Duinen kan via 072-5093352.

Waxinelichtjes

De Kroontjesbunker nabij Fort Kijkduin in Den Helder wordt op eerste kerstdag tussen twaalf en drie uur verlicht door zo’n vierhonderd waxinelichtjes. Bezoekers mogen gratis naar binnen, zij kunnen ook deelnemen aan de wandeling door de duinen en het sfeervolle Huisduinen die langs de bunker gaat.

Op tweede kerstdag is de wandeltocht over Wieringen van Sport Nu. ,,Het is een wandeling die zowel in een groep als individueel kan worden gelopen’’, vertelt Broer van der Tuin. Hij is ambassadeur van het Landschap Wieringen en loopt als gids met de groep mee. ,,De groep kan niet groter worden dan vijftig personen. Onderweg zal ik vier tot vijf keer iets vertellen over het verleden en heden van Wieringen.’’ Wandelaars die zeker willen zijn van een plaatsje in de groep en individuele lopers kunnen zich opgeven via de telefoonnummers 0227-724501 of 0-53730319 of via het formulier op www.sport-nu.nl/kerstwandeltocht. Ter plaatse aansluiten om mee te wandelen op tweede kerstdag zelf is ook mogelijk .

De routes van 7 en 10 kilometer gaan op tweede kerstdag vanaf 13.30 uur van start vanaf de Westerlanderweg 160 te Westerland. Broer van der Tuin: ,,Wieringen is en blijft een heel mooi stukje wandelgebied. In twee uur tijd zie je heel veel verschillende dingen. Na afloop is er koffie met wat lekkers.’’