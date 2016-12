Leidsch Dagblad

Op wilde bloemenjacht in Castricum

CASTRICUM - Een uurtje wandelen met een gids, op zoek naar bloeiende planten. Dat kan op dinsdag 3 januari.

Ervaren plantenkenners van Floron (district 13) nemen u mee langs de duinrand en het spoor. In bermen, op trottoirs en langs sloten zoekt u naar bloeiende wilde planten. In zachte winters bloeien de planten door tot de Kerst. Of ze beginnen veel eerder dan voorheen te bloeien.

„Vorig jaar vonden we tientallen soorten in bloei.” zegt Thea Spruijt, één van de gidsen. „Welke soorten gaan we dit jaar vinden, en staat Madeliefje weer bovenaan?”

Achter het station, voor het Huis van Hilde, staan Jeanette en Thea 3 januari om 10.00 uur klaar. De (gratis) wandeling eindigt daar ook, rond 11 uur. Neem eventueel een loep mee. U krijgt een gratis zoekkaart.

Meer info: www.plantenjacht.nl en florond13@gmail.com" title="" target="_blank">florond13@gmail.com