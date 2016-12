Wandelen door Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - Iedereen die in 2017 meer en gevarieerder wil gaan bewegen wordt uitgedaagd om er op 7 januari mee te beginnen.

Dan is er een wandeling vanaf 10.00 uur van 5 kilometer vanuit Zuidoostbeemster. Deze wandeling is de eerste in een reeks van zeven beweegactiviteiten, die te vinden zijn op www.bertbeweegtje.nl .

Opgeven kan via deze website, via de mail: bert.mentink@hetnet.nl" title="" target="_blank">bert.mentink@hetnet.nl of bel naar 06-19485596.