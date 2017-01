Leidsch Dagblad

Hoornblazers blazen af bij wandeling in de Schoorlse duinen

SCHOORL - Piet Zomerdijk komt met zijn twintig hoornblazers ’afblazen’ in de Schoorlse Duinen.

Op zondag 8 januari wordt eerst aan bezoekers van het buitencentrum getoond hoe de blazers uit een houten stam hun eigen hoorn hebben gemaakt.

Vanaf 12.00 uur wordt in bosbrasserie IJgenweis een demonstratie midwinterhoornbouwen gegeven. Van 14.00 tot 16.00 uur is in de duinen een midwinterhoornwandeling uitgezet. Routekaartjes zijn te verkrijgen bij de balie van het buitencentrum en bij IJgenweis. Om 16.00 uur komen alle blazers samen bij de kleine poel voor het ’heidens kabaal’. Hiermee wordt het midwinterhoornseizoen 2017 afgeblazen.

Midwinterhoornblazen is een eeuwenoude traditie dat vooral veel in Twente en in de Achterhoek voorkwam. ’Dat kunnen wij ook’, dacht Piet Zomerdijk uit Sint Pancras in 2011. Hij begon met het organiseren van een cursus midwinterhoornbouwen. Nu, ruim vijf jaar later, is er een actieve midwinterhoorngroep in Noord-Holland die deze traditie uit het oosten van het land in het westen voortzet.