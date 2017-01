Leidsch Dagblad

Winterwandeling Texel

Foto Henk de Weerd Wandelrondje Texel

TEXEL - Wandelen door de dennenbossen, duinen en deels over het strand van Texel.

Zondag 8 januari vindt de tweede van de vier winterwandelingen plaats van de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje.

De wandeling begint en eindigt bij Restaurant Bos en Duin aan de Bakkenweg. Tussen een en twee uur ’s middags kan gestart worden op de afstanden van vijf en tien kilometer.

Meer informatie over openbaar vervoer of over de wandeltocht via tel. 0222 784000 of via de website www.hetgoudenboltje.com. Deelnemen kost twee of drie euro. De derde wandeltocht staat gepland op zondag 22 januari.