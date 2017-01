Leidsch Dagblad

Wandel door duinen en jut op het strand

BERGEN AAN ZEE - IVN-gidsen nemen zondag 15 januari geïnteresseerden mee naar mooie plekjes in de duinen om vervolgens te jutten op het strand.

De route gaat door de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen aan Zee. Op de terugweg over het strand wordt gejut: verzamelen van allerlei spullen die op het strand zijn te vinden. Alle bijzondere zaken worden meegenomen en bij terugkomst in het gebouw Parnassia wordt hierover uitleg gegeven.

Het is geen lange wandeling en dus geschikt voor kinderen. De totale lengte van de route is ongeveer 4,5 kilometer en wordt in een rustig tempo, met veel stops onderweg, gewandeld. De start is zondag om 10.00 uur in het IVN Parnassiagebouw te Bergen aan Zee. De hele excursie inclusief uitleg duurt twee uur. Kosten zijn 2,50 euro, voor kinderen gratis.