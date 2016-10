Leidsch Dagblad

Info-zuil nodigt uit tot wandeltocht

Foto: Bert Westendorp Annette Baerveldt met naast haar Agnes de Boer, Corine van Luijken (ontwerpster) en Marlenne Schrijver. Annette Baerveldt met naast haar Agnes de Boer, Corine van Luijken (ontwerpster) en Marlenne Schrijver.

VELSEN-NOORD - Naast de twaalf informatiezuilen ten zuiden van het Noordzeekanaal in gemeente Velsen, zijn er nu ook drie informatiepanelen te zien in Velsen-Noord.

Routes langs markante plekken in Velsen

De officiële onthulling van een info-zuil aan de Beecksanglaan door wethouder Annette Baerveldt kreeg vrijdag een apart cachet. De knalgroene sjaal (’past goed bij het thema natuur’, liet Baerveldt weten), bleek een noodoplossing. De officieuze onthulling vond een kwartiertje eerder plaats...

Grote strik

Het object was eerder vrijdagochtend ingepakt met een fraaie rode doek voorzien van een grote strik. Dat moet de aandacht van iemand getrokken hebben. Kortom de gemeentelijke aankleding van de zuil was plots verdwenen en de noodoplossing werd gevonden in een groene lap. Het leidde tot de nodige hilariteit bij de aanwezigen.

In de karakteristieke villa Beeckzang, pal over de grens met Beverwijk, werd voor de onthulling een toelichting gegeven door Agnes de Boer die samen met Marlenne Schrijver onder meer verantwoordelijk is voor de teksten op de zuilen.

’Vislijn’

De diverse zuilen in gemeente Velsen geven een beeld van het verleden en staan opgesteld waar dat verleden nog zichtbaar is of inmiddels is verdwenen. Een paar voorbeelden zijn de legendarische ’Vislijn’, de spoorlijn die IJmuiden met Haarlem verbond. Maar ook komen Natuurbad Velserend, het Oer-ij, de ontwikkeling van Velserbroek en voetbalclub Telstar aan bod. In Velsen-Noord wordt villa Beeckzang en de omgeving belicht. Uiteraard ontbreken de hoogovens niet in het rijtje.

Recreëren

De vijftien informatie panelen in gemeente Velsen nodigen uit om de wandelschoenen aan te trekken.

Baerveldt: ’De wandelroutes die gekoppeld zijn aan de zuilen bieden de mogelijkheid om te recreëren in de eigen omgeving, lekker buiten bezig zijn. En het valt mij op dat de bewoners van gemeente Velsen enthousiast zijn over de informatie.’

Het pikken van een rode doek met strik mag redelijk hilarisch zijn, maar leidt toch tot de vraag hoe kwetsbaar de zuilen zelf zijn. ’Hufterproef ’, laat Agnes de Boer weten.

Op de zuilen staat een QR code, zodat via een smartphone nog veel meer informatie binnenkomt bij de kijker. Via Ontdekijmuiden en wandelnetwerknoordholland.nl zijn wandelroutes op te vragen.