Leidsch Dagblad

Van Everdingen ’op de kaart’ in Alkmaar

Archieffoto Caesar van Everdingen

ALKMAAR - De Stichting ’Alkmaarders op de Kaart’ komt op 27 oktober met de nieuwe editie van de jaarlijkse wandeling door het leven van een beroemde Alkmaarder. Dit jaar draait het om de schilder Caesar van Everdingen (1617 - 1678).

Door Gerard van Engelen - 21-10-2016, 16:11 (Update 21-10-2016, 16:24)

De stichting ’AodK’ dook via archiefonderzoek en wandelkaarten eerder in de levens van Jan Wils (architect), Jan Adriaenszoon Leeghwater (waterkunstenaar), Cornelis Drebbel (uitvinder/filosoof) en Truitje Bosboom-Toussaint (schrijfster). De Van Everdingenkaart is een korte wandelroute door het centrum van de stad, langs panden die een rol hebben gespeeld in het leven van de schilder naar wie zelfs een straat is vernoemd. De achterzijde van de kaart beschrijft het leven van ’de grootste Alkmaarse schilder’.

Tijdens de presentatie in de Prinsenzaal van het stadhuis wordt donderdag een lezing gehouden door ’tussen kunst en kitsch’-expert Martijn Akkerman. Die zal ingaan op de Van Everdingen-schilderijen die nog tot 22 januari 2017 te zien zijn op de tentoonstelling ’vleiend penseel’ in het Stedelijk Museum. Stichting Alkmaarders op de Kaart zal de kaart in een oplage van tweeduizend verspreiden. De stichting is een initiatief van oud-raadsleden Bart van Groen en Annelies Jansen. Kaarten bij bibliotheek Kennemerwaard.