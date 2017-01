Rechter is mild voor vrouw die ex-man klappen gaf

Een 37-jarige vrouw uit Hoogmade die haar ex-echtgenoot op zijn kantoor in Leiderdorp opzocht en mishandelde, had mazzel bij de Haagse politierechter. Ze haalde in 2014 het gezicht van haar ex open, maar hoeft daarvoor toch geen boete te betalen.